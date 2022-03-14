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Giriş Tarihi: 14.3.2022 21:09

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 278 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.

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İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı
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