İzmir’de 3 kişinin öldüğü baraka yangınıyla ilgili sanık hakim karşısında

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal K. ile taraf avukatları ve Uluslararası Af Örgütü gözlemcisi katıldı.

Sanık Kemal K, suçlamaları kabul etmediğini ve özel nedenlerden dolayı yazılı savunma vereceğini belirtti.

Mahkeme Başkanının, polise verdiği ifadesiyle ilgili soruları üzerine konuşan sanık, suçlamaları kabul etmedi, ölenleri tanımadığını, sigortası yatırılmadığı için tartıştıkları şantiye sahibinin kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü.

Müştekilerden şantiye sahibi S.M ise sanığın yangından önce bir çalışanına iş yerinin yanacağını ve işçilerin öleceğini söylediğini, bu çalışanın da yangından bir süre sonra bunları kendisine anlattığını iddia etti.

Tanık olarak dinlenilen S.M'nin oğlu M.M. de olaydan sonra Kemal K. ile yaralı işçileri hastanede ziyaret ettiklerini, bu sırada sanığın yaralılarla fotoğraf çektirmeye çalıştığını öne sürdü.

Sanık avukatı ise sanığın akıl hastanesinde müşahede altında tutularak rapor alınması gerektiğini belirtti.

Sanık Kemal K, bu talep üzerine "Akıl sağlığım yerinde, şu anki konuşamadığım durumları da yazınca suçsuz olduğum anlaşılacak." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir şantiyenin barakasında 16 Kasım 2021'de çıkan yangında Suriye uyruklu 3 işçi hayatını kaybetmiş, çalışanlardan Kemal K, başka bir suçtan gözaltında olduğu sırada cinayete karıştığını söylemesi, tanıkların beyanları ve kamera görüntülerinin örtüşmesi üzerine 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

Şüpheli ilk ifadesinde suçunu itiraf etmiş ardından suçsuz olduğunu öne sürmüş, çelişkili ifadeleri sonrası sevk edildiği Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilmişti.

Sanık hakkında "tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.