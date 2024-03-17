İzmir’de 35 otele göçmen operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, düzensiz göç ile mücadele kapsamında Konak ilçesi Basmane bölgesinde bulunan 35 otele "Kalkan-15" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 39'u geri gönderme merkezine teslim edilirken 1'i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara devam edeceğiz" dedi.