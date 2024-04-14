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Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:13 Son Güncelleme: 14.4.2024 11:23

İzmir’de 59 göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmek isteyen 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 59 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Nisan günü Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilen ve durdurulan lastik bot içerisindeki 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isterken yakalanan ve karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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İzmir’de 59 göçmen yakalandı
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