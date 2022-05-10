İzmir’de akaryakıt yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

Menemen'deki olay, saat 14.45 sıralarında İzmir Çevre Yolu Menemen Ulukent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 35 KKM 64 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Menemen'den İzmir istikametine seyir halindeyken bir anda alev aldı.
İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE EDEREK KONTROL ALTINA ALDI
Bu esnada yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen otoyol polisi ise çevre güvenliğini alarak araç geçişlerini bir süre durdurdu.