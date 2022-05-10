İzmir’de akaryakıt yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE EDEREK KONTROL ALTINA ALDI

Bu esnada yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen otoyol polisi ise çevre güvenliğini alarak araç geçişlerini bir süre durdurdu.