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Giriş Tarihi: 10.8.2023 00:21

İzmir'de ana su borusu patladı! Cadde göle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu yol trafiğe kapatıldı. Caddede oluşan su birintkileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA
İzmir’de ana su borusu patladı! Cadde göle döndü

Konak ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'de henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama oldu. Patlama sonucu caddede su birikintileri oluştu.

Fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaştı.

Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İZSU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İZSU'dan yapılan açıklamada, Basmane Meydanı Gazi Bulvarı ve İkiçeşmelik Caddesi'nden geçen 600 milimetre çapındaki çelik boruda patlama meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin arızayı hızlı bir şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, arızanın kısa sürede giderilmesinin planlandığı kaydedildi.

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İzmir'de ana su borusu patladı! Cadde göle döndü
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