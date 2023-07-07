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Giriş Tarihi: 7.7.2023 06:01

İzmir'de anne ve oğlu evde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde, komşularının bir süredir kendilerinden haber alamadığı anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren (52), evlerinde ölü bulundu.

İzmir’de anne ve oğlu evde ölü bulundu

Olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti. Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartman sakinleri ifadeleri doğrultusunda, kapı açılmayınca polis tarafından olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir vasıtasıyla daireye giren polis ekipleri, anne Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir'de anne ve oğlu evde ölü bulundu
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