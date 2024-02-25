İzmir’de ’Araç satışı anlaşmazlığı’ cinayeti: 2 kişi hakkında flaş gelişme!

Kanlı olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi 6004'üncü Sokak'ta yaşandı... A.Ö. (36) ile Fırat Yurteri arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.Ö. belindeki silahı çıkarıp, kaçmaya çalışan Fırat Yurteri'ye ateş etti. Yurteri, sırtına isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Silah sesini duyanlar, Fırat Yurteri'yi yaralı halde yerde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Yurteri, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fırat Yurteri, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.Ö. ile ona yardım eden İ.Ö. (63) ve B.Ö.'nün (16), Yurteri'ne ait otomobille kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin daha sonra araç değiştirip, Manisa yönüne gittikleri ve suç aleti tabancayı da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir araziye attıkları tespit edildi.