İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu

TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en riskli bölgeler arasında yer alan Karabağlar ilçesinde vatandaşları sağlıklı binalara kavuşturmak için çalışma başlattı. Yapılan planlama kapsamında 80 hektarlık alanın 38 hektarlık bölümü üniversite alanı olarak ilan edilirken, 42 hektarlık alanda toplu konut için ayrıldı.Bugüne kadar kentsel dönüşüm konusunda ilçede hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, projeye karşı çıktı. Ardından da projenin iptali için idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme konut projesini iptal edince binlerce İzmirlinin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara kavuşma düşüncesi hayal oldu. Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bir bölümü, dün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.Grup adına açıklama yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine ilçede yeni konuta ihtiyaç olmadığını söylediğini ileri süren İnal, "809 hak sahibi var. Arazi, Hazine tarafından TOKİ'ye devredildi. Belediye süreci geciktirmek için sürekli dava açıyor. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bakanlık yetkilileri 'Mahkemenin kararını beklemek zorundayız' diyor. Bu nedenle 4 yıldır inşaat başlamadı. Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Bizimle kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında. Bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. Karabağlar, İzmir'in en çok kaçak yapı olan ilçesi. Oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız. TOKİ evlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası açtığı davalar yeni evlerimize kavuşmamıza engel oluyor. Yarın burada büyük bir deprem olsa, yıkılan evlerde giden canların hesabını kim verecek? Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız" ifadelerini kullandı.