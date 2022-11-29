İzmir’de dehşet! Eski ev sahibini öldürdü, karısını ve kayınvalidesini yaraladı

Olay, Kemalpaşa ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cinnet getiren 27 yaşındaki M.C.A. eski ev sahibi 41 yaşındaki Seçkin Demir'in evine gitti. Pompalı tüfekle Demir'e ateş eden zanlı yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Seçkin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şüpheli, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.A'nın (25) da bulunduğu kayınvalidesi G.E'nin (58) evine gitti.

M.C.A. pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini de yaralayıp kaçtı. Yaralanan anne ve kızı ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı. M.C.A. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.