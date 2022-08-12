İzmir’de Ezgi’ye acı veda! Evlilik yıl dönümünde kara toprağa

BAŞINDAN SİLAHLA YARALADI

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI AMA…

Özarslan'ın ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması sebebiyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, dün hayatını kaybetti. Özarslan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, defnedilmeden önce yıkanması için Urla Gasilhane'sine getirildi.

"SEN CELLADINA MI AŞIK OLDUN ANNEM'

Kızının cenazesini görünce gözyaşlarına boğulan Ziynet Zerkin, "Annem ben ölseydim de sen ölmeseydin. Biz bu adama iyilikten başka ne yaptık? Sen celladına mı aşık oldun annem" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE DEFNEDİLDİ

Öte yandan 7 yıllık eşi tarafından öldürülen Özarslan'ın bugün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Özarslan sevenlerinin gözyaşları arasında ikindide Özbek Mahallesi'nde toprağa verildi