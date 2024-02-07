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Giriş Tarihi: 7.2.2024 05:59

İzmir'de feci kaza! Kendini yem makinasına kaptırarak hayatını kaybetti

Bayındır'da kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi. İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi.

AA
İzmir’de feci kaza! Kendini yem makinasına kaptırarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.

Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İzmir'de feci kaza! Kendini yem makinasına kaptırarak hayatını kaybetti
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