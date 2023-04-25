Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de gece yarısı bıçaklı ve silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.4.2023 06:06

İzmir'de gece yarısı bıçaklı ve silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, tartıştığı kişi veya kişiler tarafından bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Aydın(42),  kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirdi.

DHA
İzmir’de gece yarısı bıçaklı ve silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aydın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişi veya kişilerin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aydın'ı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi veya kişiler ise bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı Aydın'a ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Aydın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, caddedeki dükkanların güvenlik kameralarını incelerken, Aydın'ı öldüren kişi veya kişilerin bulunması çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Manisa'da 7'li koalisyona sert tepki: Milletim bunlara oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
SON DAKİKA | Bakan Kurum "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz
Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu: '23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi?'
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de gece yarısı bıçaklı ve silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA