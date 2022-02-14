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Giriş Tarihi: 14.2.2022 02:16

İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

DHA
İzmir’de genç kızın şüpheli ölümü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 21 yaşındaki Duygu Hayriye A., fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan tetkiklerde ise kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, Duygu Huriye A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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