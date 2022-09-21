İzmir’de ihmal can aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete açtığı ancak güvenlik görevlileri için tuvalet yapmayı unuttuğu Konak Tramvayı'nda görevli güvenlik görevlisi kadın, ihmal yüzünden canından oldu. İstasyonlarda tek başına görev yapan bazı kadın güvenlik görevlileri, görev yerlerinden ayrılamadıkları için altlarına bez bağlamak zorunda kalmıştı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı METRO A.Ş yönetiminin, çalışanların bu talebine sırt çevirmesi bir cana mal oldu. Önceki gün Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40) tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken araç altında kaldı.Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'nın ölümünün ardından DİSK/ Genel İş İzmir 9 No'lu Şube yönetimi dün Konak Tramvay İstasyonu'nda açıklama yaptı, yaşananlara tepki gösterdi. Şube Başkanı Sedat Kenar, duraklarda güvenlik görevlilerinin en doğal insani yaşam ihtiyacını giderebilmesi için gerekli şartların sağlanmadığını vurgulayarak "İdareye tuvalet vb. ihtiyaçlar için taleplerde bulunmamıza rağmen böylesi sonuçların yaşanmaması için defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen sorunlarımızın çözümü noktasında hiçbir adım atılmadığını bildirmek istiyoruz. Hülya arkadaşımızı lavabo ihtiyacını gidermek için duraktan ayrıldığı esnada elim bir iş cinayetine kurban vermiş bulunmaktayız" dedi.