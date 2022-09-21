Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de ihmal can aldı
Giriş Tarihi: 22.9.2022

İzmir’de ihmal can aldı

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de ihmal can aldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete açtığı ancak güvenlik görevlileri için tuvalet yapmayı unuttuğu Konak Tramvayı'nda görevli güvenlik görevlisi kadın, ihmal yüzünden canından oldu. İstasyonlarda tek başına görev yapan bazı kadın güvenlik görevlileri, görev yerlerinden ayrılamadıkları için altlarına bez bağlamak zorunda kalmıştı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı METRO A.Ş yönetiminin, çalışanların bu talebine sırt çevirmesi bir cana mal oldu. Önceki gün Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40) tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken araç altında kaldı.



Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'nın ölümünün ardından DİSK/ Genel İş İzmir 9 No'lu Şube yönetimi dün Konak Tramvay İstasyonu'nda açıklama yaptı, yaşananlara tepki gösterdi. Şube Başkanı Sedat Kenar, duraklarda güvenlik görevlilerinin en doğal insani yaşam ihtiyacını giderebilmesi için gerekli şartların sağlanmadığını vurgulayarak "İdareye tuvalet vb. ihtiyaçlar için taleplerde bulunmamıza rağmen böylesi sonuçların yaşanmaması için defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen sorunlarımızın çözümü noktasında hiçbir adım atılmadığını bildirmek istiyoruz. Hülya arkadaşımızı lavabo ihtiyacını gidermek için duraktan ayrıldığı esnada elim bir iş cinayetine kurban vermiş bulunmaktayız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Son dakika! Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de ihmal can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA