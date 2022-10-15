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Giriş Tarihi: 16.10.2022

İzmir’de iki kavgada iki kişi öldü

İzmir’de iki kavgada iki kişi öldü
İZMİR'İN Buca ilçesinde R.Ç. ile eşi arasında tartışma çıktı. Kadının akrabalarından N.Ö. araya girmeye çalıştı. N.Ö'ye tepki gösteren R.Ç, pompalı tüfeği alıp N.Ö'yü kovalamaya başladı. Evden çıkan N.Ö, mahalle bakkalına sığındı. R.Ç. ise pompalı tüfekle bakkal dükkanına ateş edip kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği mahalle bakkalı Ufuk Tıkız, hayatını kaybetti. Katil zanlısı R.Ç, polis ekiplerince yakalandı. Kiraz ilçesi Haliller Mahallesi'nde ise çiftçilik yapan S.Y. (25) ile Muhammed Başol (46) arasında kavga çıktı. S.Y, tabancayla ateş ederek Başol'u öldürdü. Kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

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İzmir’de iki kavgada iki kişi öldü
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