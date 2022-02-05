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Giriş Tarihi: 5.2.2022 22:03

İzmir'de kaçak kazıya suçüstü!

AA
İzmir’de kaçak kazıya suçüstü!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosunlar Mahallesi'nde bulunan bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, ekipler tarafından 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Polis ekipleri tarafından kazı alanında yapılan aramada, el jeneratörü ve dedektörü, kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A, L.Ç, M.T, E.A, T.A, T. Y. tutuklandı, M.Ö, A.D. ve R.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İzmir'de kaçak kazıya suçüstü!
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