Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kadına şiddeti taksici önledi!
Giriş Tarihi: 22.5.2022 14:45

İzmir'de kadına şiddeti taksici önledi!

DHA
İzmir’de kadına şiddeti taksici önledi!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti. Işık'ın, kadını darbeden kişiyle kavga ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, geçen cuma İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, yanındaki kadını darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan taksi şoförü Faruk Işık, olaya müdahale ederek, adama engel olmaya çalışınca, bu kez saldırgan ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı, diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı. Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin kadının saçını tutarak savurması, daha sonra taksicinin saldırgana doğru koşup, olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

'SAÇINI ÇEKİNCE MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIM'
Darbedilen kadını kurtarmak için olaya müdahale eden taksi şoförü Işık, "Ben durakta beklerken karşıdan gelen kadın ve erkek tartışıyordu. Erkek, yanındaki kadının saçını çekince müdahale etmek zorunda kaldım. Ortada bir şiddet vardı, çaresiz bir kadın vardı. Bende görevimi yapmak mecburiyetinde kaldım. Ardından esnaf arkadaşlarımız da gelip bize yardımcı oldu, polislerle birlikte kadın kurtarıldı. Bu olayı gözardı edemezdik, gerekeni yaptık. Ben müdahale ettikten sonra bana karşılık verdi ama hiçbir darbe almadım. Kadın arkadaş gelip duraktaki arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletmiş. İsmini bilmiyorum ama sağlığı gayet yerinde" dedi.
Polis, görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı
Son dakika: İsveç ve Finlandiya'ya çok net NATO mesajı! Başkan Erdoğan’dan İsveç’e 2 şart
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
Selçuk Bey ne yapıyorsunuz?
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
Melanet beklentisi
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika: MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kadına şiddeti taksici önledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA