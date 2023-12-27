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Giriş Tarihi: 27.12.2023 09:04 Son Güncelleme: 27.12.2023 09:04

İzmir'de kan donduran olay! Önce kavgada sonra hastanede saldırıya uğradı

İzmir'in Konak ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Önce sokakta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan A.Ö. (29), daha sonra kaldırıldığı hastanede yine aynı kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
İzmir’de kan donduran olay! Önce kavgada sonra hastanede saldırıya uğradı

İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İKİ KEZ BIÇAKLANDI

A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı.

Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir'de kan donduran olay! Önce kavgada sonra hastanede saldırıya uğradı
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