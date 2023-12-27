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Giriş Tarihi: 27.12.2023 09:27

İzmir'de kanlı gece: Önce kavgada sonra hastanede kabusu yaşadı!

Korkunç olay Konak ilçesinde yaşandı. Sokakta kavgada bıçaklanan A.Ö. (29), kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. A.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
İzmir’de kanlı gece: Önce kavgada sonra hastanede kabusu yaşadı!

İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı. Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir'de kanlı gece: Önce kavgada sonra hastanede kabusu yaşadı!
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