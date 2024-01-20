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Giriş Tarihi: 20.1.2024 08:52

İzmir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O., İzmir'de yakalandı.

DHA
İzmir’de kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi. Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün operasyon düzenlendi. O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

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İzmir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
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