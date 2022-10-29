İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan TIR dehşet saçtı: 6 yaralı

Araç içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.