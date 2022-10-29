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Giriş Tarihi: 29.10.2022 17:14

İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan TIR dehşet saçtı: 6 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde freni patlayan TIR, otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yolun yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan site bahçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan TIR dehşet saçtı: 6 yaralı

İzmir'deki korkunç kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan Zeytin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi'nden yokuş aşağı inen eşya yüklü 35 U 8231 plakalı kamyonun freni boşaldı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Süratle yokuş aşağı inen kamyon, Zeytin Sokak'ta seyir halinde olan Salih K. idaresindeki 35 EA 6995 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, beton bariyerleri aşarak yolun yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan site bahçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kamyon ise site bahçesine düşmeden durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Öte yandan kaza anında kamyonda bulunduğu öğrenilen 6 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan TIR dehşet saçtı: 6 yaralı
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