İzmir’de korkunç olay! Tabancayı gösterirken kazayla kuzenini öldürdü

Cinayet, dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Berrin Taşan Sokak'taki bir matbaanın önünde meydana geldi. Şans oyunları bayiliği yapan A.H. (30) dükkanının karşısında matbaası bulunan kuzeni Atakan Kaçıkçı'nın (44) yanına gitti. İddiaya göre A.H., yanında bulunan ve kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı kuzeni Kaşıkçı'ya gösterdiği esnada tabanca ateş aldı. Göğsünden tek kurşun isabet eden Atakan Kaçıkçı yere yığılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp, kısa sürede olayın şüphelisi A.H.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Atakan Kaçıkçı, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaşıkçı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANLIŞLIKLA VURDUM, ÜZGÜNÜM

Şüpheli A.H., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. A.H. ilk ifadesinde, tabancayı göstermek isterken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu ve çok üzgün olduğunu söyledi. Şüpheli A.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.