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Giriş Tarihi: 15.8.2022

İzmir’de korkutan deprem

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de korkutan deprem
İZMİRLİLER güne depremle uyandı. Menderes ilçesinde sabah saat 06.27'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kuşadası körfezi açıklarında yerin 7 km altında meydana gelen deprem İzmir ve çevresinde büyük korku yarattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği bölümü Öğretin Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan açıklama geldi. Uzun dönemden bu yana söz konusu fay hattının yıkıcı deprem üretmediğini belirten Prof. Dr. Sözbilir; "Bu faylar 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek kapasiteye sahip" dedi.

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İzmir’de korkutan deprem
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