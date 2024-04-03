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Giriş Tarihi: 3.4.2024 08:04 Son Güncelleme: 3.4.2024 08:42

İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonu! 8 gözaltı kararı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yurt dışında firari bulunan elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-24” operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya; “Organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonu! 8 gözaltı kararı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Mahzen-24 operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.



SUÇ DOSYALARI KABARIK

Organize suç örgütünün, "Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri öğrenildi. Operasyonlarda; 4️ ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.



"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

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İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonu! 8 gözaltı kararı
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