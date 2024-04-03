İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonu! 8 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Mahzen-24 operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.Organize suç örgütünün, "Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri öğrenildi. Operasyonlarda; 4️ ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.