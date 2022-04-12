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Giriş Tarihi: 12.4.2022 01:31

İzmir'de miras tartışması! Ablasını tabancayla vurdu

DHA
İzmir’de miras tartışması! Ablasını tabancayla vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde M.A. (46), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Aynur Kayadağ'ı (48) tabancayla vurdu. Vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan kayadağ hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1825/25 sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre M.A., miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ablası Aynur Kayadağ'ın evine geldi. Kayadağ ile M.A., arasındaki miras tartışması kavgaya dönüştü. M.A. yanında getirdiği tabanca ile Kayadağ'a art arda ateş açtı.

Vücudunun 3 farklı yerinden vurulan Kayadağ kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli M.A., ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Kayadağ, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kayadağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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İzmir'de miras tartışması! Ablasını tabancayla vurdu
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