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Giriş Tarihi: 20.4.2024 14:07 Son Güncelleme: 20.4.2024 15:27

İzmir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de 18 yaşındaki Y.B.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Takla atan araçta bulunan Batuhan Kahraman (18) yaşamını yitirirken, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (18) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde bulunan yolcu P.A.G. (18) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

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İzmir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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