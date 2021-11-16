İzmir’de palmiye katliamına suçüstü

SABAH Gazetesi, İzmir'de Kültürpark'ta yaşananları geçtiğimiz günlerde 'Yıkılacak havuza 500 bin liralık tadilat' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kesilen palmiyeler için Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğünden izin alınıp alınmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

İZİN BELGESİNE RASTLANMADI

Kurum arşivlerinde yapılan ilk incelemede Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki kesime ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmadı. Bunun üzerine il müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ne 2. Derece Doğal Sit alanı içinde kalan tescilli palmiyelerin hangi gerekçe ve izine dayanılarak kesildiğini sordu.

DOSYA KOMİSYONA GİDECEK

Konuya ilişkin dosyanın önümüzdeki ay Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunda görüşüleceği ve karara bağlanacağı öğrenildi. Komisyon sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek.

TADİLAT İÇİN İZİN ALINDI MI?

Ersan Odaman'ın başkanlığını yürüttüğü Belediye Spor Kulübü Derneğinde yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da Kültürpark'ın tamamı 1992 yılında Tarihi Sit Alanı ilan edildiği için bu alan sınırları içinde kalan havuz tadilatını mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucunda havuzda yapılan tadilat çalışması için Belediye Spor Kulübü Derneğinin koruma kurulundan izin alıp almadığı masayla yatırıldı. Eğer izin alınmadığı ortaya çıkarsa Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.