İzmir’de sandıklara sıkı önlem! İzmir sandık başına gidecek

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de seçmenler 5 yıl süreyle kente yön verecek yerel idarecileri belirlemek için sandık başına gidecek. İzmir'de toplamda 10 bin 721 sandıkta 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullanacak. Seçim güvenliği ve sandıkları korumak için emniyet birimlerinden toplamda 16 bin 277 personel ve bin 682 araç sahada olacak.

SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Sandıkların güvenliği için il genelinde binlerce personel görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığından, 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden, 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından, 232 personel ve 17 araç, olmak üzere; toplamda 16 bin 277 personel ve bin 682 araç hem oy verme işlemi sırasında hem de sonrasında sahada olacak.

OY VERME İŞLEMİ SABAH SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

Sabah saat 08.00'da başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. Diğer büyükşehirlerde olduğu gibi İzmir'de de sandık başına giden seçmen büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

İÇKİ SATIŞI YASAK

Oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak. Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak, YSK bu süreyi öne çekebilecek.

KİM NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, oyunu Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde saat 12.30'da Şehit Nazım Bey İlkokulunda, 2153 numaralı sandıkta kullanırken CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise oyunu saat 12.00'de Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulunda (Eski Yamaç Ortaokulu) 2110 numaralı sandıkta kullanacak.