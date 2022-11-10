İzmir’de tır otobüs durağına daldı: 3’ü ağır 5 yaralı





"DURAKTA 4-5 KİŞİ VARDI"

Esnaf Hanifi Bilgin, müşteriyle ilgilendiği esnada bir gürültü sesi geldiğini belirterek feci kazaya dair şunları söyledi: "Karşı şeride geçen tır, taksiye çarpıp durağa daldı. Durakta 4-5 kişi vardı. 2'si kaçtı, 2'si tırın altında kaldı. Tır şoförü hala gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu."



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan feci kaza anı ise otobüs durağının yanında bulunan lastik tamir atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın otomobile çarptığı, otomobil savrulurken o esnada oradan geçmekte olan vatandaşların panikle kaçıştığı ve 1 kişinin kaçarken otomobilin altında kaldığı, tırın otobüs durağına daldığı yer alıyor.

Ayrıca, kazaya karışan araçlar bulundukları yerden çekici vasıtasıyla götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.