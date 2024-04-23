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Giriş Tarihi: 23.4.2024 01:45

İzmir'de trafik kazası! Karı-koca hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Ahmet Bakırözü ve yanındaki eşi Şule Bakırözü hayatını kaybetti

AA
İzmir’de trafik kazası! Karı-koca hayatını kaybetti

İzmir'den Aydın istikametine giden 09 DJ 915 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 35 TJK 41 plakalı Ahmet Bakırözü yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi Şule Bakırözü yola savruldu. Şule Bakırözü olay yerinde, Ahmet Bakırözü ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü, ifadesinin alınması için Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İzmir'de trafik kazası! Karı-koca hayatını kaybetti
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