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Giriş Tarihi: 7.4.2022 22:53

İzmir'de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

AA
İzmir’de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde virajda bilinmeyen bir sebeple devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Tire ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe Mevkisinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.

Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İzmir'de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
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