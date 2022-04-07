İzmir’de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Tire ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe Mevkisinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.