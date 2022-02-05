İzmir’de uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheliye tutuklama!

Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdoğan'ı ambulansa alarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Hasan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kavga sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden A.D.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.