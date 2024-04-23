İzmir’de vahşet: Evine giderken sırtından vuruldu!

Olay, saat 03.30 sıralarında Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateşte sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gülen'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Gülen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.