İzmir’de yasak aşk cinayeti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Fuat Kök (45) evine giderken motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kaldı. Yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, hastaneye kaldırıldı. Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök'e 'Karım sana emanet' dediği, daha sonra da karısı ile Kök'ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.