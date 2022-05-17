İzmir’deki cinayette şok itiraf: Özler Yörük’ün cesedini bu yüzden yakmış!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut Balbey ve Hülya Balbey hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, C.Z. ve M.T. hakkında 'suçu bildirmeme', Ü.A. ve M.A.A. hakkında ise 'yardım etme' suçlarından dava açıldı. İddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, olayla ilgili olarak Olcay Altundağ (32), Bülent Özmen (45), Umut Balbey (30) ve Hülya Balbey (56) tutuklandı, Ü.A. (39), C.Z. (32) ve M.T. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Olcay Altındağ, Hülya Balbey, Umut Balbey, Bülent Özmen SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, tanık ifadelerini okuduktan sonra tutuklu sanık Olcay Altundağ'a ifadelere ilişkin savunmasını sordu. Altundağ, tanıkların kendisi hakkındaki söylediği iddiaların doğru olmadığını savundu.

Cinayet nedeniyle herkesin üzerine geldiğini söyleyen Altundağ, "Birisi düştüğü zaman herkes tekme atıyor. Ben bilerek ve isteyerek eşim Özler'i öldürmedim. 1-2 tokat attım yere düştü, kafasını çarptı. Bayıldığında ayılması için üzerine su döktüm. Hüseyin diye bir şahısla beni aldatıyormuş. Ben 30 yaşında delikanlıyım. Bana söylediği sözler zoruma gitti. Eşimin öldürülmesi olayında ise öldüğünde telaşlandım ve korkuyla ne yapacağımı bilmiyordum. Yakmamın sebebi buydu. Pişmanım" diye konuştu.

Savcı, sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması ve delillerin toplanmasına devam edildiği gerekçesiyle tutukluluğun devamını istedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuklulukların devamına karar verip, duruşmayı erteledi.