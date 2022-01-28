İzmir’deki dönercide 38 yerinden bıçaklamıştı! 18 yıl hapis cezası onandı!

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen indirimsiz 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.



'KARAR UMUT IŞIĞI'



İstinaf kararının 'umut ışığı' olduğunu belirten Aycan'ın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, "Sanığın gerçekleştirdiği eylemler çerçevesinde yerel mahkeme tarafından indirimsiz mahkumiyet kararı verilmişti. Her ne kadar sanık kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuşsa da bu başvuru esastan reddedilmiştir. Bu karar mağdur olan tüm kadınlarımız için bir umut ışığıdır. Kararın emsal olmasını temenni ederiz" dedi.