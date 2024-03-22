İzmir’deki feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 7 yaralı





Meydana gelen korkunç kazanın ardından daha önceki kaza için yardıma gelen ve 35 KE 8835 plakalı araçtan çıkan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) yola savruldu. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.



İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.