İzmir’deki lüks sitede yangın dehşeti

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede yangın dehşeti yaşandı. 4 bloktan oluşan Folkart Narlıdere'nin 8 katlı binasında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 40 daireyi etkileyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde ağırlık olarak ahşap malzeme kullanılması, verniklenmiş süs ağaçları bulunması nedeniyle yangın hızla tüm katları sardı.Balkonlarda da ahşap kaplama ve katlar arasında ahşap geçişleri kullanıldığı bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin diğer bloklara sirayet etmemesi için yoğun çaba harcandığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda" dedi. Yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirten Köşger, "Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekildi" dedi. Bu arada sitede oturan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangında 6 kişinin dumandan etkilendiğini, bir kişinin ise ayağının burkulduğunu bildirdi.