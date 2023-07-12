Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki orman yangınında arazöz sürücüsü yaşamını yitirdi: Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajı...
Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:34

İzmir'deki orman yangınında arazöz sürücüsü yaşamını yitirdi: Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajı...

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Gürpınar için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
İzmir’deki orman yangınında arazöz sürücüsü yaşamını yitirdi: Bakan Yumaklı’dan başsağlığı mesajı...

İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Gürpınar için başsağlığı mesajı yayımladı. "İzmir, Menderes'teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

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İzmir'deki orman yangınında arazöz sürücüsü yaşamını yitirdi: Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajı...
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