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Giriş Tarihi: 2.1.2023 21:48 Son Güncelleme: 2.1.2023 21:49

İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde 30 Aralık Cuma günü 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç kırılarak yıkılmıştı. 6 işçiye mezar olan vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçte yükseltme çalışmaları sırasında vincin bir kısmının kopması sonucu yaşandı.

İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir’de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

FACİANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı. Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada kaldırımda yürüyen 2 kişinin koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı anlar yer aldı.



Ayrıca kule vinçte çalışan işçilerin daha önce cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya yükledikleri bir video ortaya çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verilirken, olayla ilgili inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Yolçi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil Aydın ve vinç şirketi sahibi İrfan Kasırga tutuklanmıştı.

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İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı
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