İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada kaldırımda yürüyen 2 kişinin koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı anlar yer aldı.