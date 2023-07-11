İzmir’deki yangınlarda 390 hektar kül oldu

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin önü organize sanayi bölgesine ulaşmadan kesildi. Yangında 4 personel de yangından etkilenip hastaneye kaldırıldı. 2 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 personel ise servise alındı. Durumu ağır olan 1 personelin tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü aktarıldı.



MENDERES'TE DE 270 HEKTAR ALAN

Yangın hava ulaşımını da etkiledi. Yanan bölgenin Adnan Menderes Havalimanı'na yakın olması nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Ekiplerin yoğun gayretiyle yangın, saat 00.25 sıralarında kontrol altına alındı. Menderes'teki yangında ise 270 hektar alan yandı. Her iki bölgede de yangınların kontrol altına alınmasına rağmen soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.