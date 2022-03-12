İzmir’den Çanakkale’ye bastonuyla yürüyor

Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olan oğlunun mezarını göremeyen babaannesinin vasiyetini gerçekleştirmek isteyen 68 yaşındaki Kudbettin Aksak, Çanakkale’ye gitmek için yollara düştü
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Erzurumlu Kudbettin Aksak (68), Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de şehit olan oğlu Hasan Aksak'ın mezarını göremeden ölen babaannesinin vasiyetini yerine getirmek için İzmir'den Çanakkale'ye yürüyüş başlattı. Aksak, şehit amcasının mezarını ziyaret etmek için bir sırt çantası ve bastonuyla Menemen ilçesinden yola çıktı. Bergama ilçesini geçen Aksak, yürüyüşüne kararlılıkla devam ediyor. 1959'da Erzurum'da yaşadıkları dönemde babaannesinin kendisiyle vasiyet niteliğinde bir konuşma yaptığını söyleyen Kudbettin Aksak o konuşmayı şöyle anlattı: "Bir gün babaannem haritadan Çanakkale'nin olduğu yeri göstermemi isteyip, 'İyice bak. Amcan Hasan oraya gitti ve şehit oldu' dedi. Daha sonra ise, 'Gel seninle önümüzdeki sene o şehre gidelim. Hasan'ıma ve oradaki diğer şehit evlatlarına Fatiha okuyacağım. Hasan'ımın o boğaz dedikleri yerin diğer tarafında şehit olduğunu biliyorum' dedi. Ben de oranın çok uzak olduğunu ve gidemeyeceğimizi söylemiştim. Babaannem de 'Amcan Hasan nasıl oraya yürüyerek gittiyse biz de gideriz' demişti. Şimdi babaannemin vasiyetini yerine getirmek için Çanakkale'ye yürüyorum." Aksak, "18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışına yetişmek ve açılış kurdelesini kesecek olan Cumhurbaşkanımızın ellerini öpmek istiyorum. Umarım babaannemin vasiyetini gerçekleştirip geri dönerim" diye konuştu.