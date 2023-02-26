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Giriş Tarihi: 27.2.2023

İzmir’den yardıma koştu döndüğünde işten atıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’den yardıma koştu döndüğünde işten atıldı
İzmir'deki bir prefabrik fabrikasında kaynak işçisi olarak çalışan Sinan Demir (26), Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremini duyar duymaz afet bölgesine yardıma koştu. 6 gün Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Demir, döndüğünde işten atıldı. SABAH'a konuşan evli bir çocuk babası Demir, "Bölgeye gidebilmek için izin istedim ama vermediler. Önüme boş kağıt koyarak istifamı yazmamı istediler. İstifa etmedim. Daha sonra Adıyaman'a gittim. Telefonda 'izinlisin' dediler ama ihbarname hazırlayıp çıkışımı vermişler. 14 Şubat'ta deprem bölgesinden döndüğümde güvenlik görevlileri içeri almadı. Bana oyun oynadılar. Eşyalarımı alıp çıktım. Eşime kovulduğumu söyleyemedim. 10 aylık bebeğim var. Eşim öğrenirse etkilenir. günlerdir işe gittiğimi sanıyorlar. Ne kadar saklayabilirim bilmiyorum" diye konuştu.

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İzmir’den yardıma koştu döndüğünde işten atıldı
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