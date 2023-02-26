İzmir’den yardıma koştu döndüğünde işten atıldı

İzmir'deki bir prefabrikfabrikasındakaynak işçisi olarakçalışan SinanDemir (26), Türkiye'yiyasa boğan 6 Şubat depreminiduyar duymaz afetbölgesine yardıma koştu. 6gün Adıyaman'daki aramakurtarma çalışmalarına katılanDemir, döndüğündeişten atıldı. SABAH'a konuşanevli bir çocuk babasıDemir, "Bölgeye gidebilmekiçin izin istedim ama vermediler.Önüme boş kağıtkoyarak istifamı yazmamıistediler. İstifa etmedim.Daha sonra Adıyaman'agittim. Telefonda 'izinlisin'dediler ama ihbarnamehazırlayıp çıkışımı vermişler.14 Şubat'ta deprembölgesinden döndüğümdegüvenlik görevlileri içerialmadı. Bana oyun oynadılar.Eşyalarımı alıp çıktım.Eşime kovulduğumu söyleyemedim.10 aylık bebeğimvar. Eşim öğrenirse etkilenir.günlerdir işe gittiğimisanıyorlar. Ne kadar saklayabilirimbilmiyorum"diye konuştu.