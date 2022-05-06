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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:08 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:26

İzmir’e konuşlandırıldı!

ERTAN GÜRCANER
İzmir’e konuşlandırıldı!

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte orman yangını riski de artışa arttı. İzmir ve Manisa’da çıkacak olası orman yangınlarına müdahale edebilmek adına İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yangın söndürme helikopteri 5 personeli ile birlikte konuşlandırıldı. Bunun yanında önümüzdeki günlerde başka helikopter ve yangın söndürme uçaklarının da bölgede konuşlanacağı bildirildi

İzmir ve Manisa'da olası bir orman yangınına müdahale edilmesi amacıyla bu sezonki planlama kapsamında hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki Kemalpaşa ilçesinde konuşlandırıldı.

HAVALAR ISINDI RİSK ARTTI

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir ve Manisa'da havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin de arttığı kaydedildi. Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilkinin bölgeye gelerek göreve başladığı belirtilen açıklamada, Kemalpaşa ilçesinde 1 Mayıs'ta konuşlanan yangın söndürme helikopteri mürettebatının 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluştuğu aktarıldı. Seferihisar'da 16 Mayıs'ta, Gümüldür, Bergama ve Akhisar'da 16 Haziran'da göreve başlayacak yangın söndürme helikopterlerine ek olarak 2 Haziran'da da 2 yangın söndürme uçağının, Selçuk Havaalanı'nda konuşlanacağı bildirildi.

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İzmir’e konuşlandırıldı!
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