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Giriş Tarihi: 19.1.2024 13:39

İzmir'in 3 ilçesinde operasyon yapıldı! 3 silah kaçakçısı gözaltına alındı

İzmir'in 3 ilçesinde polisin düzenlediği silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’in 3 ilçesinde operasyon yapıldı! 3 silah kaçakçısı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliler yönelik, dün operasyon düzenlendi.

Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar, 23 kartuş, 21 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir'in 3 ilçesinde operasyon yapıldı! 3 silah kaçakçısı gözaltına alındı
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