İzmirli değişim istiyor

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Evinin kapılarını basın mensuplarına açan Çankırı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çankırı, vekil olarak sürekli olarak sokakta, halkın arasında olduklarını, vatandaşlarla temasa geçtiklerini söyledi. Gittikleri her yerde vatandaşlardan belediye hizmetleri konusunda şikayetler aldıklarının altını çizen Çankırı İzmirlinin değişim istediğini söyledi.
İZMİR BU SEÇİMDE FARK YARATACAK
İzmir'in Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde fark yaratacağını belirten Çankırı: "Diğer şehirlerde bu bütçenin 10'da biriyle bile büyük işler yapılıyor. Ama biraz dertlenip vatandaşın yanında olmak lazım. Gittiğim yerlerde soruyorum. İlçe belediye başkanını görmeyen vatandaşlar var. Bu böyle olmamalı. Biz belediye başkanlarımıza, haftanın kaç günü vatandaşların içinde olması gerektiğini, yapacakları icraatlarının boyunu deneyimlerle aktarıyoruz. AK Parti'nin doğuş noktası belediyecilik. Bu işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Partimizdeki rol modeller belirleyici bir rol sergiliyor. Keşke onlardan da destek alsalar. Belediyeler Birliği Çatısı altında farklı partilerden farklı inşaların bir araya geldiği bir ekip var. İzmir'de bunu görmüyoruz. Bu süreç hepimiz için önemli bir süreç. Biz her gün seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Vekiller olarak hep sahadayız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yerelde de hizmet etmemize izin verilir" dedi.
KOKMAYAN BİR İZMİR
Hayalindeki İzmir'i de tanımlayan Çankırı, şunları söyledi; "Öncelikle kokmayan bir İzmir. Evimin olduğu yer bile kokuyor. İzmir de diğer şehirlerimiz gibi olması gerekiyor. İzmir çok özel bir yer. İzmir, sosyolojik ve demografik olarak çok farklı kesimlere ev sahipliği yapıyor. Bu harmoniyi muhafaza ederek en iyi hizmetin verilebileceği… Ulaşım anlamında. Hem sanayi hem ticaret var. Biz bir Turizm Master Planı yaptık. Buna bile itiraz ettiler. İzmir 12 ay hem sağlık hem kongre hem inanç turizmde her alanda fayda d-sağlayıcıları bir araya getirecektir. Gelen her turist bu kent katkı sunacaktı. Bu olsaydı bu şehir kazanacaktı. Bunları daha çok olması için, daha da yaygınlaşması için bir sürü proje var kafamızda. Bu projelerin hepsinin hayata geçmesi İzmir için çok önemli." İfadelerini kullandı. Çankırı tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler gününü kutladı.