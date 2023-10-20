İzmirli değişim istiyor

KOKMAYAN BİR İZMİR

Hayalindeki İzmir'i de tanımlayan Çankırı, şunları söyledi; "Öncelikle kokmayan bir İzmir. Evimin olduğu yer bile kokuyor. İzmir de diğer şehirlerimiz gibi olması gerekiyor. İzmir çok özel bir yer. İzmir, sosyolojik ve demografik olarak çok farklı kesimlere ev sahipliği yapıyor. Bu harmoniyi muhafaza ederek en iyi hizmetin verilebileceği… Ulaşım anlamında. Hem sanayi hem ticaret var. Biz bir Turizm Master Planı yaptık. Buna bile itiraz ettiler. İzmir 12 ay hem sağlık hem kongre hem inanç turizmde her alanda fayda d-sağlayıcıları bir araya getirecektir. Gelen her turist bu kent katkı sunacaktı. Bu olsaydı bu şehir kazanacaktı. Bunları daha çok olması için, daha da yaygınlaşması için bir sürü proje var kafamızda. Bu projelerin hepsinin hayata geçmesi İzmir için çok önemli." İfadelerini kullandı. Çankırı tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler gününü kutladı.