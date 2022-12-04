İzmit’te babasını döven kuzenini öldürdü

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bahçede çalışan Hasan Tescan (63) ile yeğeni Soner Tezcan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümeisyle Soner Tezcan, amcası Hasan Tezcan'a vurmaya başladı. Bağrışmaları duyarak pencereye çıkan Tamer Tezcan, babasına saldıran kuzenini görünce tabanca ile 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Tamer Tezcan'ın ifadesinde, kuzeninin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Olay anını anlatan Tamer Tezcan, kuzeninin babasına saldırdığını görünce çok sinirlendiğini ve evdeki silahı alarak düşünmeden ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Tamer Tezcan, adliyeye sevk edildi.