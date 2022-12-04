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Giriş Tarihi: 4.12.2022 13:50

İzmit'te babasını döven kuzenini öldürdü

İzmit'te bahçede çalışan babasına saldıran amcasının oğlu Soner Tezcan'ı (43) tabanca ile ateş ederek öldüren Tamer Tezcan (43), adliyeye sevk edildi. Tamer Tezcan'ın ifadesinde kuzeninin babasına saldırdığını görünce sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DHA
İzmit’te babasını döven kuzenini öldürdü

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bahçede çalışan Hasan Tescan (63) ile yeğeni Soner Tezcan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümeisyle Soner Tezcan, amcası Hasan Tezcan'a vurmaya başladı. Bağrışmaları duyarak pencereye çıkan Tamer Tezcan, babasına saldıran kuzenini görünce tabanca ile 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan Tamer Tezcan'ın ifadesinde, kuzeninin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Olay anını anlatan Tamer Tezcan, kuzeninin babasına saldırdığını görünce çok sinirlendiğini ve evdeki silahı alarak düşünmeden ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Tamer Tezcan, adliyeye sevk edildi.

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İzmit'te babasını döven kuzenini öldürdü
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