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Giriş Tarihi: 13.5.2022 03:47

İzmit'te otomobil ile çarpışan motosikletli polis yaralandı

DHA
İzmit’te otomobil ile çarpışan motosikletli polis yaralandı

İzmit’te polis merkezine dönen motosikletli yunus polisi, otomobil ile çapıştı. Polis memuru yaralanırken, kazanın yaşandığı yerde ‘Polis aracı çıkabilir’ yazılı uyarı tabelası olduğu görüldü.

Kaza saat 01.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosikletli yunus polisi görevini tamamlayıp cadde üzerinde bulunan Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne giriş yapmak istedi. Polis memuru, motosikletiyle manevra yaptığı sırada İ.Ö. yönetimindeki 41 AJN 390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi ile yaralı polis memurunun meslektaşları geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaladırdı.
Kazada büyük hasar gören polis motosikleti ile otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü. Kaza haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye gelerek yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.

KAZA 'POLİS ARACI ÇIKABİLİR' TABELASININ ALTINDA MEYDANA GELDİ
Bu arada kazanın meydana geldiği Motosikletli Polis Timler Amirliği yakınında sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla 'Polis aracı çıkabilir' yazılı uyarı tabelasının asılı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmit'te otomobil ile çarpışan motosikletli polis yaralandı
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