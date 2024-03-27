İzmit’te vahşet...  Abisinin boğazını kesti

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın 5. katında bulunan dairede birlikte oturup alkol aldıkları sırada Mert Pala (22) ile abisi Murat Pala (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Mert Pala bıçakla abisi Murat Pala'nın boğazını kesti. Murat Pala kanlar içinde yere yığılırken 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı Murat Pala'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırırken, olayı gerçekleştiren Mert Pala gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Pala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyini öldüren Mert Pala'nın emniyette sorgusu devam ederken tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.