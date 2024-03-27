Haberler Yaşam Haberleri İzmit'te vahşet...  Abisinin boğazını kesti
Giriş Tarihi: 27.3.2024 10:54 Son Güncelleme: 27.3.2024 11:11

İzmit'te vahşet...  Abisinin boğazını kesti

Kocaeli İzmit İlçesinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, Mert Pala isimli genç tartıştığı abisi Murat Pala'nın boğazını keserek öldürdü.

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te vahşet...  Abisinin boğazını kesti

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın 5. katında bulunan dairede birlikte oturup alkol aldıkları sırada Mert Pala (22) ile abisi Murat Pala (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Mert Pala bıçakla abisi Murat Pala'nın boğazını kesti. Murat Pala kanlar içinde yere yığılırken 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı Murat Pala'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırırken, olayı gerçekleştiren Mert Pala gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Pala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyini öldüren Mert Pala'nın emniyette sorgusu devam ederken tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit'te vahşet...  Abisinin boğazını kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA